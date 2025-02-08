Erzurumspor\'dan deplasmanda gol yağmuru

Spor

Narin\'in babası harekete geçti! Verilen bir cezaya itiraz etti

Yeni Malatyaspor, 1. Lig 23. haftasında Erzurumspor'u konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor, zor günler geçiren rakibi Yeni Malatyaspor'u 7-0 mağlup etti.

İLKA YARI 3-0 BİTTİ

Erzurumspor ilk yarıyıGuram Giorbelidze, Eren Tozlu ve Odise Roshi golleriyle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyun sergileyen Erzurumspor Streli Mamba, Süleyman Enes Karakaş ve Odise Roshi'in 2 golü ile maçı 7-0 kazandı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 40'a yükseltirken, Yeni Malatyaspor, puan silme cezası sebebiyle -21 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlarken, Yeni Malatyaspor deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.