Erzurumspor\'dan deplasmanda gol yağmuru

Yeni Malatyaspor, 1. Lig 23. haftasında Erzurumspor'u konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor, zor günler geçiren rakibi Yeni Malatyaspor'u 7-0 mağlup etti.
Erzurumspor ilk yarıyıGuram Giorbelidze, Eren Tozlu ve Odise Roshi golleriyle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyun sergileyen Erzurumspor Streli Mamba, Süleyman Enes Karakaş ve Odise Roshi'in 2 golü ile maçı 7-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 40'a yükseltirken, Yeni Malatyaspor, puan silme cezası sebebiyle -21 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlarken, Yeni Malatyaspor deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.
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