Erzurumspor'dan deplasmanda gol yağmuru - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurumspor'dan deplasmanda gol yağmuru

Geniş Video İzle

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 7-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 40'a yükseltirken, Yeni Malatyaspor, puan silme cezası sebebiyle -21 puanda kaldı.

08.02.2025 15:32  Güncelleme: 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Malatyaspor, 1. Lig 23. haftasında Erzurumspor'u konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor, zor günler geçiren rakibi Yeni Malatyaspor'u 7-0 mağlup etti.

İLKA YARI 3-0 BİTTİ

Erzurumspor ilk yarıyıGuram Giorbelidze, Eren Tozlu ve Odise Roshi golleriyle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyun sergileyen Erzurumspor Streli Mamba, Süleyman Enes Karakaş ve Odise Roshi'in 2 golü ile maçı 7-0 kazandı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 40'a yükseltirken, Yeni Malatyaspor, puan silme cezası sebebiyle -21 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlarken, Yeni Malatyaspor deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.

Erzurumspor\'dan deplasmanda gol yağmuru

Erzurumspor Kulübü, Trendyol Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Trendyol, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor'dan deplasmanda gol yağmuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    ee fenerden 5 yedi gttlerr bulduklar kendi ayarında takımı 7 atıyor 2 25 Yanıtla
  • Alper Ülgentay:
    son maç 3-1 mağlupken rams parkta bejeke şampiyon olsun diye 3saatte aut atışı kullananan malatyamı 0 10 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    nasıl başardı bunu Malatya gibi istikrar abidesi takımı yemek gerçekten zor, bu sezon İlk defa yenildi Malatya, geçmiş olsun 0 1 Yanıtla
  • Yusuf Orhan:
    Malatya'ya laf atmak haddinize mı ?????? 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Orhan:
    Malatya'ya laf atmak haddimize mi. yol alın. ?????? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 22:22:03. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurumspor'dan deplasmanda gol yağmuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.