Erzurumspor\'dan Kamp Ziyareti

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, yaz kampı için Erzurum'u tercih eden Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Alagöz Holding Iğdır FK ve KCT 1461 Trabzon FK takımlarını ziyaret ederek yeni sezonda başarılar diledi.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımların kamp yaptıkları otel ve tesislerde gerçekleşen buluşmada Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal; Trabzonspor başkan yardımcısı Murat İskender, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Çaykur Rizespor Asbaşkanı Adnan Er ve kulüp yönetim kurulu üyesi Hasan Yavuz Bakır, Alagöz Holding Iğdır FK CEO'su Onur Girdap ve KCT 1461 Trabzon FK başkanı Celil Hekimoğlu ile bir süre sohbet ettikten sonra kamp için Erzurum'u tercih etmelerinden dolayı değerli kulüplerimize teşekkür ederek forma takdiminde bulundu. - ERZURUM