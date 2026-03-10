Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitiren Trabzonspor Kulübünün yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için taziye mesajı yayımladı.
Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesaplarından, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek yediği sırada aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kaynak için taziye mesajı paylaşıldı.
Mesajda, şunlar kaydedildi:
"Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyoruz."
Son Dakika › Spor › Erzurumspor'dan Orhan Kaynak'a Taziye - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?