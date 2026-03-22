Erzurumspor'dan Şampiyonluk Mesajı - Son Dakika
Erzurumspor'dan Şampiyonluk Mesajı

22.03.2026 22:47
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Erzurum halkı, oyuncular ve teknik heyet olarak hep birlikte inandıklarını belirterek, "İnşallah sezon sonu istenilen şampiyonluğa ulaşırız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Katar'da helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitler için başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Özbalta, "Erokspor yönetimini, Osman Özköylü ve ekibini tebrik ediyorum. Çünkü ligin en iyi birkaç takımından biri ve bu iyiliği sahada oyun anlamında gösteriyorlar. Oyunu çirkinleştirmeden top oynamayı düşünen bir takım. Gol atan iki takımın maçıydı. Erokspor karşısında gol yemeden kazanılan 3 puan bizim için çok değerliydi. 6 puanlık avantajı ve ikili averajı elimize geçirmemiz önemliydi. Erokspor için bence işler bitmedi. 3 maçta 1 puan, belki biraz karamsar bir tablo olacaktır. İçeride ve dışarıda tüm takımları yenebilecek oyunculara ve teknik heyete sahip bir kulüpten bahsediyoruz. Biz bugün mücadele açısından üst düzey bir performans sergiledik. Milli araya çıkılacak. Ara öncesi moral bulmak istiyorduk. Çorum FK, Esenler Erokspor, Erzurumspor FK ve Amed arasındaki çekişme devam edecek. 6 tane maçımız kaldı. Bu 6 maç, play-off adayı takımlara karşı oynayacağımız maçlar. Bunlardan biri Iğdır FK maçı. Onların da kadro kalitesi iyi durumda. Ne zaman garantileyeceğiz? İşte o zaman diyeceğiz Erzurumspor şampiyon oldu. Ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. Bugün bu oyunun aktörleri olan oyuncular inanılmaz bir mücadele gösterdi. Onların alınlarından öpüyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bizi yine yalnız bırakmadılar. Erzurum halkı inanıyor, bizler inanıyoruz, oyuncular inanıyor. İnşallah önümüze bakarak ama ayaklarımız yere sağlam basarak, tek tek düşünerek sezon sonu istenilen şampiyonluğa ulaşırız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez’den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Osimhen’i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen Osimhen'i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği Dubai, Hintlilere kaldı Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği Dubai, Hintlilere kaldı
36 ilaç geri ödeme kapsamına alındı 36 ilaç geri ödeme kapsamına alındı

22:44
Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
22:35
Netanyahu bu kez mağdur rolüne büründü: İran’ın niyeti sivilleri öldürmek
Netanyahu bu kez mağdur rolüne büründü: İran'ın niyeti sivilleri öldürmek
22:25
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı
21:19
’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası
''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası
20:22
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama
17:11
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
