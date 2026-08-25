Erzurumspor Diabate'yi Transfer Etti
Erzurumspor FK, Fildişi Sahilli golcü Ibrahim Yalatif Diabate ile sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 26 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü oyuncu Ibrahim Yalatif Diabate'yi kadrosuna kattı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Ahmet Dal'ın da yer aldığı törende, forvet oyuncusu Ibrahim Yalatif Diabate ile resmi sözleşme imzalandı.
Kulüp tesislerinde çekilen transfer tanıtım videosunda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin, Ibrahim Diabate." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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