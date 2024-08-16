Erzurumspor FK, 2 futbolcuyu transfer etti - Son Dakika
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Spor

Erzurumspor FK, 2 futbolcuyu transfer etti

Erzurumspor FK, 2 futbolcuyu transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Sakaryaspor'dan Odise Roshi ve Slavia Sofya'dan Toni Tasev'i transfer etti.

16.08.2024 13:46
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2 futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.

Mavi-beyazlı kulüp, Sakaryaspor'da forma giyen Arnavutluk Milli Takım oyuncusu Odise Roshi ile Bulgaristan ligi Slavia Sofya'dan Bulgar sol kanat Toni Tasev'i transfer ettiğini duyurdu.

Sağ kanat Roshi ile 1, Tasev ile de 2 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedilen açıklamada "Her iki futbolcumuza da 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. ????

Kaynak: AA

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