Erzurumspor FK 7-0 Adana Demirspor'u Yendi

14.02.2026 15:59
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig 25. haftasında Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Erzurumspor'un köşe atışında Rodriguez'ın ceza sahasına gönderdiği topa Mustafa Fettahoğlu kafa vuruunu yaparken top az farkla auta çıktı.

17. dakikada Adana Demirspor'da Gökdeniz pasını sağ kanattaki Kürşat'a aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Orbanic topu çelerken, savunma kornere gönderdi.

22. dakikada Ali'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna Eren yükselerek yaptığı kafa vuruşunda kaleci Murat topu kornere çeldi.

29. dakikada sağ kanattan gelen ortayı Eren kafayla içeri çevirdi. Arka direkte bomboş kalan Murat Cem meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

37. dakikada Ali sağ kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Adem Eren'in topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Murat'ın sağından filelere gönderdi. 2-0

50. dakikada Eren ceza sahası içinde düşürüldü. Penaltı atışını kullanan Eren'in vuruşunda kaleci Murat topu kurtrdu.

52. dakikada çizgi ihlali nedeniyle tekrar edilen penaltıda Eren bu kez topu ağlarla buluşturdu. 3-0

80. dakikada Sefa'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Cheikne Sylla, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 4-0

86. dakikada Rodriguez önüne aldığı topla ceza sahasına kadar ilerledi. Rodriguez'in düzgün vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. 5-0

88. dakikada İlkan Sever, ceza sahası içinde seken topu sol ayağıyla yakın köşeye gönderdi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-0

90. dakikada Cheikne Sylla ceza sahası içinde topla buluştu. Sylla, kaleci Murat'ı da geçerek topu ağlara gönderdi. 7-0

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Olcar, Cem Özbay, Enes Biroğlu

Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Ali Ülgen, Amar Gerxhaliu, Yakup Kırtay (Ömer Arda Kara dk. 46), Cengizhan Bayrak, Adem Eren Kabak (Sefa Akgün dk. 46), Fernando (İlkan Sever dk. 66), Murat Cem Akpınar, Martin Rodriguez, Mustafa Fettahoğlu (Hüsamettin Yener dk. 46), Eren Tozlu (Cheickne Sylla dk. 58)

Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Giorbelidze, Brandon Baiye, Salih Sarıkaya, Mustafa Yumlu

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Mustafa Bozkurt (Seyfi Efe Irga dk. 66), Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu, Gökdeniz Tunç (Hasan Kaya dk. 89), Yusuf Buğra Demirkıran (Ahmet Yılmaz dk. 89), Aykut Sarıkaya, Osman Kaynak, Muhammed Ahmet Ergen (Kayra Saygan dk. 59), Toprak Bayar

Yedekler: Ata Gül, Oktay Çimen, Eymen Namlı, Ege Acımış, Diyar Zengin, Mert Baş

Goller: Murat Cem (dk. 29), Adem Eren Kabak (dk. 37), Eren Tozlu (dk. 50), Cheickne Sylla (dk. 80 ve 90), Rodriguez (dk. 86), İlkan Sever (dk. 88) (Erzurumspor FK) - ERZURUM

Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Yerel Haberler, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

