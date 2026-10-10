Erzurumspor FK, Alanyaspor deplasmanında golsüz berabere kaldı - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Alanyaspor deplasmanında golsüz berabere kaldı

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Erzurumspor FK, Alanyaspor deplasmanında golsüz berabere kaldı
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Süper Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK, Alanyaspor deplasmanında golsüz berabere kaldı. Teknik Direktör Serkan Özbalta, maç sonrası iki takımın da net pozisyonlar bulduğunu ve mücadelenin hakkının beraberlik olduğunu söyleyerek taraftarları Eyüpspor maçına davet etti.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Alanysapor maçının ardından ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da net pozisyonlar bulduğunu belirterek maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, milli aranın ardından ilk maçlarına çıktıklarını ve Antalya'da verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti.

"İyi bir kamp dönemi geçirdik"

Üç haftalık milli aranın ardından ilk müsabakalarını oynadıklarını belirten Özbalta, "Bir haftadır da Antalya'dayız. İyi geçen bir kamp dönemi oldu. Sonradan gelen oyuncularımızın çokluğu, birçok takımın yaşadığı sıkıntılardan biriydi. Bu durumu kamp döneminde kendi lehimize çevirecek şekilde hem diyaloglarla hem de sahadaki çalışmalarla bir noktaya getirebildiğimize inanıyorum" dedi.

"İki takım da istediği tempoyu yakalayamadı"

Alanyaspor'un milli araya formda girdiğini dile getiren Özbalta, "Alanyaspor, son Çorum deplasmanı maçının ardından 11 puanla milli araya girdi. Formda ve iyi bir hava yakalamış bir takımdı. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyorduk. İyi bir ara dönemi geçirdik. Bunun karşılığı galibiyet de olabilirdi, beraberlik de. İki takımın da net pozisyonları vardı" diye konuştu. Karşılaşmada istedikleri tempoyu yakalayamadıklarını kaydeden Özbalta, "Tempo olarak istediğimiz seviyeye ulaşamadık. Rakip takımın da istediği tempoyu yakaladığını düşünmüyorum. İki takım da istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Saha şartları oyuncuları zorladı. Oyun iki takım arasında gidip geldi ancak pozisyonlara baktığımızda maçın hakkı beraberlikti" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımızın desteğine teşekkür ediyorum"

Alanyaspor'a başarılar dileyen Özbalta, taraftarlarına da teşekkür ederek, "Taraftarlarımız her maçımıza geliyor. Onlara teşekkür ediyorum. Bize, oyuncularımıza ve kulübümüze inanıyorlar. Haftaya Eyüpspor ile oynayacağız. İç sahada iyi bir performans sergileyen takımımızı desteklemek için taraftarlarımızın o maçta da bizi yalnız bırakmamalarını ve stadı doldurmalarını istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Erzurumspor KulübüAlanyasporEyüpsporFutbolSporSon Dakika

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