Erzurumspor FK As Başkanı Çınar: "Bize yakışanı yaptık" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurumspor FK As Başkanı Çınar: "Bize yakışanı yaptık"

Erzurumspor FK As Başkanı Çınar: "Bize yakışanı yaptık"
03.05.2026 09:53  Güncelleme: 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor FK As Başkanı Veysel Çınar, kazanılan şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, "Kupayı kaldırmak çok güzel bir duygu. Bize yakışanı yaptık" dedi.

Erzurumspor FK As Başkanı Veysel Çınar, kazanılan şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, "Kupayı kaldırmak çok güzel bir duygu. Bize yakışanı yaptık" dedi.

Şampiyonluğun kadim şehir Erzurum'a hayırlı olmasını dileyen Çınar, kupayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte kaldırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Erzurum'un futbola olan tutkusunun başarıda önemli bir rol oynadığını vurgulayan Çınar, futbolcular ve camianın Süper Lig yolunda büyük bir adım attığını söyledi. Sezon boyunca verilen emeğin karşılığını aldıklarını dile getiren Çınar, "Bütün senenin emeğini şampiyonlukla taçlandırdık. Büyük taraftarımız ve oyuncularımız bunu sonuna kadar hak etti. Bugün tribünlerdeki coşku sahaya da yansıdı" ifadelerini kullandı.

Başarıda emeği geçen herkese teşekkür eden Çınar, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen, Kulüp Başkanımız Ahmet Dal ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte, birlik ve beraberlik içinde takımımızı Süper Lig'e taşımanın onurunu yaşıyoruz. Teknik Direktörümüz Serkan Özbalta'ya ve sahada mavi-beyaz forma için mücadele eden futbolcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Erzurumspor'un ait olduğu Süper Lig'e geri döndüğünü vurgulayan Çınar, sözlerini şöyle tamamladı: "Şehrin her sokağı, her meydanı bu büyük zaferin gururunu yaşıyor. Yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık. Bu onurlu şampiyonluk Erzurum'umuza hayırlı ve uğurlu olsun." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor FK As Başkanı Çınar: 'Bize yakışanı yaptık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıklarını anlattı: Gemiyi hapishaneye çevirdiler İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıklarını anlattı: Gemiyi hapishaneye çevirdiler
2026-2035 dönemi “Aile ve Nüfus On Yılı“ ilan edildi 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildi
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
Beyaz Saray’dan, ABD Kongresi’ne mektup: Savaş sona erdi Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

09:50
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti
09:40
Cem Yılmaz’a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm
08:30
Gıda devi iflas etti Sene sonuna kadar yüzlerce mağaza kapanacak
Gıda devi iflas etti! Sene sonuna kadar yüzlerce mağaza kapanacak
08:19
16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı
16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı
07:37
Trump’tan İran’ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt
07:25
İtalya’dan İran’a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 10:06:27. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurumspor FK As Başkanı Çınar: "Bize yakışanı yaptık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.