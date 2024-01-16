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Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, AA'nın 2023'e damga vuran fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
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Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, AA'nın 2023'e damga vuran fotoğraflarını oyladı

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı. Dal, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek, 5 kategorideki 147 fotoğraf arasından seçim yaptı. Deprem ve Gazze saldırılarına odaklanan fotoğrafların yanı sıra diğer kategorilerdeki fotoğrafları da değerlendiren Dal, fotoğrafların gelişmeleri yeniden hatırlattığını belirtti.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, AA\'nın 2023\'e damga vuran fotoğraflarını oyladı
16.01.2024 - 18:07,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

Dal, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, 5 kategorideki 147 fotoğraf arasından oylama yaptı.

Bu yıla özel Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan " Deprem: Umut" seçkisinden Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" isimli fotoğrafını seçen Dal, İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" seçkisinden de Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafına oy verdi.

Dal, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", "Spor" kategorisinde ise Sergei Gapon'un "Sahada İsyan" adlı fotoğrafını tercih etti.

Oylamanın ardından Dal, AA muhabirine, kategorideki fotoğraflar sayesinde gelişmeleri yeniden hatırladığını söyledi.

Bu seneye iki önemli olayın damga vurduğunu belirten Dal, "Fotoğraflarla gelişmeleri yeniden anımsıyoruz. Güzel olduğu kadar olumsuz günleri de hatırlattı. Filistin ve deprem, 2023 yılına dalga vuran iki büyük olay. Bunlar hayatımız boyunca unutamayacağımız şeyler. Gazze hala devam ediyor. Depremin yaralarını sarıyoruz ama aileler artçı sarsıntılarla hala daha bunun etkisindeler. Şubat depremlerini anlatan fotoğraflar bizlere o anları tekrar yaşattı. O duyguyu yansıtan birbirinden değerli, hepsi birbirinden güzel fotoğraflar." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, AA'nın 2023'e damga vuran fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
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