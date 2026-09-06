Erzurumspor FK, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 11 Eylül Cuma günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanla takım, yarın da çalışmalarını sürdürecek.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile 11 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.
Koordineli ısınmayla antrenmana başlayan futbolcular, yenilenme ve dar alanda maç yaptı.
Takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Erzurumspor FK, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Sizin düşünceleriniz neler ?