Erzurumspor FK, Eren Tozlu'nun golüyle Konyaspor'u 1-0 yenip ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Eren Tozlu'nun golüyle Konyaspor'u 1-0 yenip ilk galibiyetini aldı

Erzurumspor FK, Eren Tozlu\'nun golüyle Konyaspor\'u 1-0 yenip ilk galibiyetini aldı
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Süper Lig'in 4'üncü haftasında Erzurumspor FK, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takım, Eren Tozlu'nun 17'nci dakikadaki golüyle ligdeki ilk galibiyetini elde ederken, Konyaspor bu sonuçla sahadan puansız ayrıldı.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Yasin Kol, Candaş Elbil, Kerem İlitangil

ERZURUMSPOR FK: Ertuğrul - Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Amar, Mujakic, Baiye, Giorbelidze, Owusu (Dk. 59 Sefa Akgün), Rodriguez (Dk. 87 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 59 Diabate), Eren Tozlu (Dk. 64 Cardoso)

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır - Adil, Rayyan Baniya (Dk. 71 Dompe), Andzouana, Masuaku (Dk. 46 Toth), Melih İbrahimoğlu (Dk. 86 Emir Bars), Jevtovic, Muleka, Gonçalves, Colley (Dk. 46 Deniz Türüç), Enis Destan (Dk. 46 Ahmed Abdalla)

SARI KARTLAR: Rodriguez (Erzurumspor FK), Rayyan Baniya, Jevtovic, Muleka, Adil (TÜMOSAN Konyaspor)

GOL: Dk. 17 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Erzurumspor FK, sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

14'üncü dakikada Orhan Ovacıklı'nın ortasında Rodriguez'in ıska geçtiği top Baiye'nin önünde kaldı. Baiye'nin sert ve düzgün şutu kaleci Bahadır'dan geri döndü.

16'ncı dakikada Gonçalves, Erzurumspor cezaalanından ayağının içiyle vurdu, top direğin dibinden auta gitti.

17'nci dakikada sol kanattan ilerleyen Giorbelidze'nin ortasına iyi yükselen Eren Tozlu topu ağlara gönderdi: 1-0.

22'nci dakikada Rayyan Baniya'nın cezaalanı önünden sert şutunda top az farkla auta gitti.

40'ıncı dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasıyla cezaalanına giren Jevtovic'den önce Nihad Mujakic topu taca gönderdi. Konuk ekibin penaltı beklediği pozisyona VAR devam dedi.

İlk yarı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada Erzurumspor'dan Mustafa Fettahoğlu, cezaalanında müsait durumdayken topu yandan auta gönderdi.

60'ncı dakikada Melih İbrahimoğlu, cezaalanı çizgisini geçtikten sonra sert vurdu top üst direkten geri döndü.

62'nci dakikada Giorbelidze'nin şutunda dönen topa Eren Tozlu röveşata ile kaleye göndermek istedi. Adil'in ayağına çarpan top direkten kornere gitti.

68'inci dakikada Deniz Türüç'ün ortasına yükselen Muleka'nın kafa şutunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

84'üncü dakikada Orhan Ovacıklı'nın altı pas içerisine gönderdiği topu Diabata'den önce jevtovic dokunarak kornere gönderdi.

Karşılaşmayı Erzurumspor FK 1-0'lık skorla kazandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor FK, Eren Tozlu'nun golüyle Konyaspor'u 1-0 yenip ilk galibiyetini aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurumspor FK, Eren Tozlu'nun golüyle Konyaspor'u 1-0 yenip ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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