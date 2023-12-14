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Erzurumspor FK Genel Kurulu'nda Ahmet Dal yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Erzurumspor FK Genel Kurulu'nda Ahmet Dal yeniden başkan seçildi

Erzurumspor FK'nın genel kurulunda Ahmet Dal, tek liste ile başkanlığa seçildi. Yeni yönetim kurulu da belirlendi.

Erzurumspor FK Genel Kurulu\'nda Ahmet Dal yeniden başkan seçildi
14.12.2023 - 20:05,  Güncelleme: 20:17
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK Genel Kurulu'nda Ahmet Dal yeniden başkan olarak seçildi.

Daha önce çoğunluk sağlanmadığı ve aday çıkmadığı için ertelenen Erzurumspor FK Olağan Genel Kurulu Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde delegelerin katılımıyla yapıldı. Mevcut Başkan Ahmet Dal'ın tek liste ile girdiği kongrede bir kez daha yönetime ve başkanlığa başka talipli çıkmadı. Eyüp Tavlaşoğlu'nun divan başkanlığını yaptığı genel kurulda Ahmet Dal ve yönetimi, delegelerin tamamının oylarını alarak devam dedi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongre de Denetleme Kurulu Raporu okundu ve ibra edildi.

Başkan Sekmen'e teşekkür etti

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, oy sayımı sonrasında hem teşekkür konuşması yaptı hem de bir takım değerlendirmelerde bulundu. Erzurumspor'un değerli bir marka olduğunu, Erzurum ve Erzurum halkı için vazgeçilmez bir yerde bulunduğunu belirterek, "Bizleri bir kez daha yönetime layık gören üyelerimize teşekkür ederiz. Şartlar ne olursa olsun bu kulübe sahip çıkmaya ve ona hizmet etmeye devam edeceğiz. Kulübümüzün Onursal Başkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in bu anlamda verdiği destek bizim için çok önemlidir. Bundan sonra bizim birinci önceliğimiz transfer tahtasını açmak için çalışmak olacak. Bu konuda camiamızdan da desteklerini bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Zorlukları beraber aşacağız"

Erzurumspor'un maddi anlamda ciddi zorluklar içinde olduğunu ve transfer yasağını da henüz aşamadığını belirten Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, "Tüm bu sorunları aşmak ve çözmek için emek veriyoruz. Ama bu görev sadece bize değil mavi-beyazlı takıma yürek vermiş herkese ve tüm şehre düşmektedir. Bizler bu anlamda umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Hem teknik yönetimimiz hem de futbolcularımızla birlikte en iyi sonuçları almanın mücadelesini veriyoruz. Ben çoğu zaman bir taraftar olarak bakıyorum olaya. Elimizde şu an çok değerli bir Erzurumspor var. Bu takımı kaybetmeyelim" dedi.

"Sporda şiddeti asla kabul edemeyiz"

Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçından sonra meydana gelen olayları asla tasvip etmediklerini ifade eden Dal, şöyle devam etti: "Herkesin olan biteni çok iyi değerlendirmesi lazım. Türk futbolunun geldiği bu nokta bizlere acı veriyor. Hakem hatalarında dolayı en çok etkilenen ve zarar gören bir takım olarak asla şiddeti tasvip etmedik, etmeyeceğiz. Ama olayların neden ve niçin bu noktalara geldiği de çok iyi tahlil edilmelidir. Yoksa futbolumuz ne gelişir, ne de bir adım yol alır."

Erzurumspor FK yeni yönetim şöyle oluştu

Yönetim kurulu asıl üyeliklerine: Ahmet Dal, Çetin Gözütok, Burak Han Gözgeç, Erdem Bentoğlu, Cengiz Durular, İbrahim Kınık, Abdullah Karadağ, Necip Fazıl Kishalı, Hikmet Eren, Emre Aytekin, Veysi Ayhan, Ali Karataş, Mehmet Cinik, Cabbar Erdoğan, Veysel Çınar, Yavuz Tahtacı ve Selçuk Yavuz seçildi.

Yedek üyelere ise Fatih Güven, Muhammet Yılmaz, Mustafa Koç, Burak Yumuk, Cengizhan Acar, Burak Akketeci, Burak Demirci, Aykut Bozoğlu, Cem Bahadır Çıggın getirildi. Denetim Kurulu asil üyeliklerine: İmdat Taşçı, Yusuf Koç, Emirhan Kırık, yedek üyeliklere ise Tarkan Miloğlu, İlhan Kılıç ve Muhammet Sefa Erdem'den oluştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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