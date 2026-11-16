Erzurumspor FK, Göztepe maçı hazırlıklarını Serkan Özbalta yönetiminde sürdürdü

Erzurumspor FK, Göztepe maçı hazırlıklarını Serkan Özbalta yönetiminde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Serkan Özbalta yönetiminde sürdürdü. Kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular koşu, 5'e 2 top kapma ve taktik çalıştı; takım yarın da idman yapacak.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.
Koşuyla idmana başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik çalıştı.
Takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Erzurumspor FK, 22 Kasım Pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?