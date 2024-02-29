Erzurumspor FK, Kocaelispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Kocaelispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Erzurumspor FK, Kocaelispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ve teknik çalışmalar yaptı. Kutlu, maçın önemini vurgulayarak taraftarları maça davet etti ve futbolcularına güvendiğini belirtti.

29.02.2024 16:09  Güncelleme: 16:09
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Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında 2 Mart Cumartesi günü oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular Kocaelispor maçıyla ilgili taktik ve teknik çalışmalar yaptı. Teknik Direktör Hakan Kutlu, Kocaelispor karşılaşmasının kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, "Kocaeli maçı bir çok anlamda bizim için değerli. Taraftarlarımızı bu maça bekliyoruz. Gerçekten önemli bir maç, güçlü bir rakiple oynayacağız. Ama biz de iyi oynayan, istekli oynayan, arzulu oynayan bir takımız. Özellikle kendi evimizde bunu bir kat daha arttırıyoruz. Seyircimizin taraftarımızın desteğiyle inşallah bu maçı kazanacağız. Futbolcularıma güveniyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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