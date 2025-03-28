Erzurumspor FK, Manisa FK\'yi 1-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında oynanan Erzurumspor FK- Manisa FK maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten son haftalarda hem çok iyi mücadele ediyor. Hem işlerine çok konsantreler kendilerini tebrik ediyorum. Sezon başından bugüne kadar göstermiş oldukları mücadele, ortaya koymuş oldukları tavır, duruş gerçekten takdire şayan. Ben oyuncularımın hepsini tek tek tebrik ediyorum. Bugünkü maça gelince maçın zorluk derecesi gerçekten önemliydi. Çünkü Manisaspor yeni hocasıyla bir çıkış yapmış. Son haftalarda da kazanarak geliyordu. Küme düşmeme mücadelesi veren takımlar her zaman çok tehlikelidir. Oyuna iyi başladık. Birkaç tane gol pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik maç boyunca çok fazla sayıda gol pozisyonumuz vardı. Değerlendiremediğimiz. 10 kişi kalınca bir avantaj gibi gözükebilir ama karşıda Manisa olunca bu avantaj biraz dezavantaja dönüyor. Çünkü tamamen kapanıp, ileride çok etkili çok süratli ve kontraya uygun oyuncuları var. Aslında 10 kişi kalmaları bizim lehimize avantaj oldu diyemem. Girdiğimiz gol pozisyonları vardı. Şanssız gününde olan arkadaşlarımız vardı. Ama onlar da çok çabaladı, çok uğraştı gol atmak için çok çabaladılar. Çok uğraştılar. Çok mücadele verdiler. Attığımız bir golle maçı kazanmasını bildik" dedi.

Taşkın: "Var olmak için mücadele ediyoruz"

Manisaspor FK Teknik Direktörü Taner Taşkın ise, mutlak puan için Erzurum'a geldiklerini belirterek, "Çok da iyi hazırlandık. Sahanın zemininin iyi olmadığını biliyorduk zaten. Aslında maça Erzurumspor daha iyi başladı. İlk 10 dakika bize baskı kurdular. Ondan sonra oyunda dengeyi sağladık. Topu yere indirdik. Gayet güzel işler yaptık, pozisyona da girdik. Fakat hiç olmayacak bir şekilde hesabımız olmayan bir kırmızı kart bizim bütün oyun planımızı bozdu. Biraz daha mahkum oynamaya bizi yönlendirdi. Buna rağmen golü yediğimiz dakikaya kadar çok iyi mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Erzurumspor bulunduğu yeri hak ediyor" diye konuştu.

Bugün hakemin takdir haklarını rakiplerinde yana kullandığını söyleyen Taşkın, "Tabii tribüne iki tane bakan gelince hakemlerin maçı yönetme şekli bile değişiyor. Biz Manisa FK olarak maalesef onlar kadar şanslı değiliz. Bizim vekillerimiz, bakanlarımız tribünde yer almıyorlar. Biraz da burada Manisalı taraftarlarımıza sesleniyorum. Bu takımın oluşumu aslında Manisa FK'nın oluşumu, Manisaspor'un şu anda amatördeki Manisaspor'un kurtulması için bir oluşum var burada. Bütün yapılanma onunla ilgili. Bundan sonraki maçlarda biz var olmak için mücadele ediyoruz. Sevgili Manisalı taraftarlarımızı yanımızda mutlaka her maçta görmek istiyoruz" açıklamasında bulundu. - ERZURUM