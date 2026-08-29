Erzurumspor FK Süper Lig'de İlk Puanını Aldı - Son Dakika
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Erzurumspor FK Süper Lig'de İlk Puanını Aldı

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5 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Erzurumspor FK, Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalarak ilk puanını aldı.

Trendyol Süper Lig'e daha önce iki kez yükselen Erzurumspor FK, 5 yıllık aranın ardından yeniden mücadele ettiği ligde üçüncü hafta sonunda ilk puanını aldı.

Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor adıyla iki kez Süper Lig'de mücadele eden mavi-beyazlı ekip, geçen sezonu Trendyol 1. Lig şampiyonu olarak tamamlayıp üçüncü kez Süper Lig'de yerini aldı.

Şampiyonluğu rekorlar kırarak elde eden ve 5 yılın ardından çıktığı Süper Lig'de bu kez kalıcı olmayı hedefleyen Erzurumspor FK, iç ve dış transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün ve Cengizhan Bayrak ile sözleşme yenileyen Erzurum temsilcisi, şimdiye kadar Elisha Owusu, Miguel Cardoso, Ibrahim Yalatif Diabate, Nariman Akhundzada, Festy Ebosele, Gyrano Kerk, Ertuğrul Taşkıran ve Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı.

Süper Lig'deki ilk puanıyla tanıştı

Söz konusu transferlerle lige Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında başlayan Erzurumspor FK, bu maçtan 3-0, sahasında Galatasaray ile yaptığı karşılaşmadan ise 4-0'lık mağlubiyetlerle ayrıldı.

Bu maçlarda kalesinde 7 gol görerek iki haftayı puansız tamamlayan mavi-beyazlı ekip, Süper Lig'in üçüncü haftasında ilk puanını almayı başardı.

Deplasmanda Gençlerbirliği ile oynadığı maçta Eren Tozlu'nun 55. dakikada attığı golle öne geçen Erzurumspor FK, ilerleyen dakikalarda rakibin bulduğu golle karşılaşmadan 1-1 eşitlikle ayrılarak sezonun ilk puanını hanesine yazdırdı.

Geride kalan üç haftayı 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle tamamlayan mavi-beyazlı takım, kalesinde 8 gol görürken 1 gol atabildi.

Eren Tozlu'nun başkent deplasmanında attığı gol, takımın bu sezon Süper Lig'deki ilk golü oldu.

Erzurumspor FK, Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Gençlerbirliği, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor FK Süper Lig'de İlk Puanını Aldı - Son Dakika

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