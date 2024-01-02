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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: Puan silme cezası canımızı acıtıyor - Son Dakika
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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: Puan silme cezası canımızı acıtıyor

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, tüm olumsuzluklara rağmen ligde mücadele etmeye devam ettiklerini ancak puan silme cezasının canlarını acıttığını söyledi. Kutlu, fedakarlıklarla alınan puanları ve puan silme cezasının üzüntüsünü dile getirerek, Erzurumlu büyüklerden ve iş adamlarından puan silme cezasını kaldırmak için destek istedi.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: Puan silme cezası canımızı acıtıyor
02.01.2024 - 09:48,
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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, tüm olumsuzluklara rağmen ligde mücadele etmeye devam ettiklerini ancak puan silme cezasının canlarını acıttığını söyledi.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, sosyal medya hesabında "Sevgili Erzurumlular çok, kıymetli Dadaşlar," diye başladığı çağrısında, " Bugün ligin ilk yarısının değerlendirmesini yapmak için hazırlık yapmıştım. Ancak teknik anlamda konuşmanın çok faydalı olmayacağına karar verdim. Erzurumspor'da göreve başladığımız günden bugüne kadar hiçbir mazeretin arkasına sığınmadık. Elimizdeki mevcut futbolcu grubuyla en iyisini yapmak için çok çalıştık. Erzurum'a hizmet etmekten inanın büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Şahsıma, ekibime ve futbolculara gösterilen ilgi ve alakadan son derece memnunuz. Bu ilgi ve alakanın karşısında mahcup olmamak adına oyuncularımla birlikte çok çalışıyoruz. Ancak canımızı acıtan puan silme cezası bizleri fazlasıyla üzüyor."

"Fedakarlıklarla alınan puanlar"

Ligde zorlu ve bir o kadar çetin bir mücadele verdiklerini dile getiren Kutlu, "Biz o puanları maçtan bir gün önce yoğun bakıma kaldırılan annemin yanına Ankara'ya gitmeyerek, annesini toprağa veren acısını dahi yaşayamadan bir gün sonra maça çıkan kaptanımız Mustafa Yumlu'nun büyük özverisiyle, biz o puanları tesislerimizdeki ısıtma sistemi çalışmadığı için eksi 7-8 derecelerde buzlu sahalarda antrenman yaparak, belki de oynamayacak durumda olmasına rağmen takımı yalnız bırakmamak adına fedakarlık yaparak sahaya çıkan futbolcularımla birlikte topladık." dedi.

"Herkes elini taşın altına koysun"

Ligde puan almanın zorluklarını anlatan mavi-beyazlı takımın hocası Hakan Kutlu, "Bir kalemde üç puanımızın silinecek olması tüm takımı, şahsımı, kulüp personelimizi ve elbette taraftarlarımızı da fazlasıyla üzüyor. Şimdi benim Erzurumlu büyüklerimizden, siyasilerden, iş adamlarından bir ricam olacak. Üç puanımızın silinmemesi için gerekli adımları lütfen atalım. Transfer istemiyorum. Ama lütfen puan silme cezasını kaldırmak için herkes elini taşın altına koysun. Ligin ikinci yarısında da tüm takım olarak en iyisini yapmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: Puan silme cezası canımızı acıtıyor - Son Dakika


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