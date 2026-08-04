Erzurumspor FK ve Alanyaspor Golsüz Berabere Kaldı

Erzurumspor FK, hazırlık maçında Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

2026-2027 sezonu hazırlıklarını Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ile Alanyaspor, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K7 Nolu Saha'da karşı karşıya geldi.

Hakemler Muhammet Ali Metoğlu, Barış Çiçeksoyu ve Kerem Kalkan'ın görev yaptığı karşılaşmanın ilk yarısında Alanyaspor daha etkili bir oyun ortaya koyarken, taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Erzurumspor FK, rakip kalede gol aradı. Her iki takım da geliştirdiği ataklardan sonuç alamayınca mücadele başladığı gibi 0-0 tamamlandı.

Erzurumspor FK'da yeni transferler Ertuğrul Taşkıran ve Nihad Mujaki karşılaşmada forma giyerken, Gyrano Kerk ise maç kadrosunda yer almadı.

Mavi-beyazlı ekip, Palandöken kampındaki üçüncü etap çalışmalarını oynayacağı bir hazırlık maçıyla tamamlayacak. Erzurum temsilcisi daha sonra Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Amedspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

Corendon Alanyaspor ise yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından Erzurum kampını tamamlayarak kentten ayrılacak.