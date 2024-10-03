Erzurumspor FK Yeni Sezonda Güçleniyor - Son Dakika
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Erzurumspor FK Yeni Sezonda Güçleniyor

Erzurumspor FK Yeni Sezonda Güçleniyor

Erzurumspor FK, 17 yeni oyuncu transfer etti ve başarı için camianın birleşmesini istedi.

03.10.2024 18:47
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, kadrosuna kattığı futbolcuları tanıttı.

Kulüp başkanı Ahmet Dal, kentteki bir otelde düzenlediği programda, transfer yasağının kaldırılması için çok çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl da kadrolarına takviyeler yaparak yeni bir hikayenin arifesinde olduklarını ifade eden Dal, şöyle konuştu:

"7 yabancı 10 yerli olmak üzere 17 oyuncu transfer ettik. Geçtiğimiz sezondan kadromuzda olan ve bu yıl giden 5 oyuncumuz var. 16 kişinin ayrıldığı, 17 kişinin geldiği bir takımdan bahsediyoruz. 'Çok transfer yapıldı' denildi ama bizim aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası maçlarımız başlayacak. Yoğun maç temposu, cezalı, sakat olanlar olacak. Geçen sene cezalı ya da sakat olan oyuncuların yerine oyuncu koyamadığımız için 2-3 maçta çok sıkıntı yaşadık. Şimdi alternatif her mevkide 2-3 oyuncunun olduğu bir kadromuz var."

Dal, ligin uzun soluklu bir süreç olduğuna işaret ederek, başarı için camianın mavi-beyazlı renkler çevresinde kenetlenmesini istedi.

Takımın istek ve arzusunun çok üst seviyede olduğunu belirten Dal, "Ben de bu takımın yöneticisi olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Tıpkı 2 yılda durduğunuz gibi arkamızda durun ve yeni hikayeleri birlikte yazalım. Ligdeki diğer takımlarla kıyasladığımız zaman mütevazı, ligin şartlarında olan bir bütçemiz var. Hocamızla yaptığımız planlamada önceki yıllarda yüksek maliyetli oyunculardan yaşadığımız sıkıntılarda kulübün önünü tıkaması gerçeği vardı. Biz 'aynısı olmasın' diye ince eleyip sık dokuyarak transferlerimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

Transfer yasağının kaldırılması konusunda birçok zorlukla karşılaştıklarını anlatan Dal, "Biz bir şeyi doğru yaptık. Kadromuzu bozmadık, onlar da bizi terk etmedi. Biz onlara çok güzel bir aile ortamı hazırladık. Ekonomik olarak zorluklar yaşadık, oturduk anlattık, paraları zamanında ödeyemedik, bizi idare ettiler." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erzurumspor FK Yeni Sezonda Güçleniyor - Son Dakika

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