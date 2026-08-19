Erzurumspor, Galatasaray'ı Ağırlıyor - Son Dakika
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Erzurumspor, Galatasaray'ı Ağırlıyor

Erzurumspor, Galatasaray\'ı Ağırlıyor
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Erzurumspor FK, 21 Ağustos'ta Galatasaray'ı 2,127 gün sonra Kazım Karabekir Stadyumu'nda konuk edecek.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. İki takım, Erzurum'da 2 bin 127 gün sonra yeniden karşı karşıya gelecek.

Erzurumspor FK ile Galatasaray, Erzurum'da son olarak 24 Ekim 2020 tarihinde karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan son mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Emre Kılınç ve Radamel Falcao kaydederken, Erzurumspor FK'nın tek golü Arvydas Novikovas'tan gelmişti. 21 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak karşılaşmayla birlikte iki takımın Erzurum'daki son buluşmasının üzerinden 2 bin 127 gün geçmiş olacak.

Kazım Karabekir Stadyumu, 3 yıl 7 ay sonra tam kapasite

Karşılaşma aynı zamanda Kazım Karabekir Stadyumu açısından da ayrı bir önem taşıyor. Stadyum, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından tam kapasiteyle son kez 21 Ocak 2023 tarihinde Erzurumspor FK ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada kullanıldı.

Geniş kapsamlı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından stadyum, Galatasaray karşılaşmasıyla 3 yıl 7 ay sonra ilk kez tüm tribünleriyle taraftarlarını ağırlayacak.

Erzurumspor FK, bin 931 gün sonra Süper Lig'de iç sahada

Erzurumspor FK 5 sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'de mücadele ediyor. Mavi-beyazlı ekibin Süper Lig'deki son iç saha karşılaşması 8 Mayıs 2021 tarihinde Kasımpaşa'ya karşı oynandı. Erzurumspor FK, bu mücadeleden 1-0 mağlup ayrılırken sezon sonunda Süper Lig'e veda etti.

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak yeniden Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, Galatasaray karşılaşmasıyla iç sahada bin 931 gün sonra Süper Lig maçına çıkacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor, Galatasaray'ı Ağırlıyor - Son Dakika

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