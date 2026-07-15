Erzurumspor, Nihad Mujakic\'i Transfere Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Nihad Mujakic'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Nihad Mujakic ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüp Başkanı Ahmet Dal ile Erzurumspor Tesisleri'nde bir araya gelen Nihad Mujakic, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
Nihad Mujakic, takım kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.
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