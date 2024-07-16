Erzurumspor, Süleyman Koç ve Göktuğ Bakırbaş'la yeniden anlaştı - Son Dakika
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Erzurumspor, Süleyman Koç ve Göktuğ Bakırbaş'la yeniden anlaştı

Erzurumspor, Süleyman Koç ve Göktuğ Bakırbaş\'la yeniden anlaştı

Erzurumspor, iç transfer çalışmaları kapsamında Süleyman Koç ve Göktuğ Bakırbaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Ahmet Dal, futbolcuların takıma katılmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Ayrıca, Erzurumspor'un ikinci kamp çalışmaları da başladı ve yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

16.07.2024 13:16
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İç transfer çalışmalarını sürdüren Erzurumspor, Süleyman Koç ve Göktuğ Bakırbaş'la yeniden anlaştı. Mavi-beyazlı takımda yeni sezon için ikinci kamp çalışmaları Erzurum'da başladı.

Erzurumspor tesislerinde Kulüp Başkanı Sayın Ahmet Dal'ın katılımlarıyla her iki futbolcu ile 1 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Kulüp Başkanı Sayın Ahmet Dal yaptığı açıklamada; "İki arkadaşımızla beraber büyük mücadeleler verdik. Şimdi yine buradalar. Ailemizin eksik olan parçalarını tamamlayarak devam ediyoruz. Şehrimize, takımımıza ve kıymetli iki futbolcumuza hayırlı, uğurlu olmasını diliyor; sağlıklı, sakatlıksız ve başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum. Süleyman kardeşimizin yakın zamanda bir kız çocuğu oldu. Kendisini ve değerli eşini kutluyor, minik yavrumuza sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. ikinci kampımıza dahil olan oyuncularımıza bir kez daha hayırlı olsun diyor, mavi-beyazlı formamız altında başarılı bir sezon geçirmelerini dileriz. " dedi.

İkinci etap hazırlıkları başladı

Bu arada Erzurumspor'da yeni sezon için ikinci kamp çalışmaları başladı. Erzurumspor tarafından yapılan açıklamada, " Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu yönetiminde çalışmalarına başlayan ekibimizin, ikinci hazırlık dönemi 23 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek. Hazırlık maçları programımız belli oldu. Mavi-Beyazlı ekibimiz ikinci etap kampında 4 hazırlık maçı yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. 17 Temmuz Çarşamba/ 17.00 Erzurumspor FK - Sebail FC, 20 Temmuz Cumartesi/ 17.00 Erzurumspor FK - Neftçi Bakü ve 23 Temmuz Salı/ 17.00 Erzurumspor FK - Sivasspor 23 Temmuz Salı günü ikinci etap kampının son maçını oynayacak olan takımımızın maç programı kulübümüz tarafından ilerleyen tarihlerde açıklanacaktır. Erzurumsporumuz, hazırlık karşılaşmalarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynayacak." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor, Süleyman Koç ve Göktuğ Bakırbaş'la yeniden anlaştı - Son Dakika

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