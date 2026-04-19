Erzurumspor Süper Lig'e Yükseldi

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Emrah Ünal, Sabri Öğe

BODRUM FK: Sousa - Omar İmeri (Dk. 85 Mert), İsmail (Dk. 77 Furkan), Ali Aytemur, Berşan, Yusuf, Ahmet (Dk. 90 Mustafa), Ege (Dk. 77 Alper), Brazao, Seferi (Dk. 86 Gökdeniz), Ali Habeşoğlu

ERZURUMSPOR: Erkan - Orhan, Mustafa Yumlu, Amar, Giorbelidze, Baiye, Benhur (Dk. 78 Fernando), Crociata (Dk. 90 Ömer), Rodriguez (Dk. 79 Adem), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 87 Hüsamettin), Eren (Dk. 87 Sylla)

GOLLER: Dk. 4 Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor), Dk. 55 Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Ege( Bodrum FK), Mustafa Fettahoğlu, Mustafa Yumlu, Erkan (Erzurumspor)

1'inci Lig 36'ıncı hafta mücadelesinde Bodrum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan lider Erzurumspor bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ve 5 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Mustafa Fettahoğlu ile 1-0 öne geçti. Her iki takımda ilk yarıda girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarı konuk ekip Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında baskıyı arttıran Bodrum FK, Ali Habeşoğlu'nun 55'inci dakikadaki golüyle skora eşitlik getirdi. Geri kalan dakikalarda gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

Bu skorla ligde 79 puanla bitime 2 hafta kala Erzurumspor 5 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi. Maçın ardından oyuncular, teknik heyet, yönetim ve Bodrum'da takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Deplasman tribününde Erzurumsporlular tezahüratlar ile dakikalarca coşku yaşadı. Erzurumspor 2021 yılında Süper Lig'den düştükten sonra 5 yıldır 1'inci Lig'de yer almıştı. Öte yandan ev sahibi Bodrum FK da bu skorla Play-Off'a kalmayı garantiledi.

4'üncü dakikada Erzurumspor Mustafa Fettahoğlu ile 1-0 öne geçti. Topla buluşan Rodriguez'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top Sousa'dan oyun alanına döndü. Topla buluşan Mustafa Fettahoğlu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

17'nci dakikada Erzurumspor atağında Mustafa'nın pasında topla buluşan Eren'in vuruşunda kaleci Sousa topa hakim oldu.

21'inci dakikada Bodrum FK atağında Brazao'nun sağ çaprazdan yaptığı ortada Ege'nin röveşata vuruşunda kaleci Erkan topa iki hamlede hakim oldu.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

49'uncu dakikada gelişen Bodrum FK atağında sol kanatta Berşan'ın kullandığı köşe atışında Yusuf'un kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

55'inci dakikada Bodrum FK, Ali Habeşoğlu ile skora eşitlik getirdi. Berşan'ın ortasında Seferi'nin vuruşunda top savunmadan sekerek oyuna döndü, Ali Habeşoğlu'nun sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

68'inci dakikada Erzurumspor atağında sol kanatta İsmail'le girdiği mücadeleden topu kazanan Rodriguez'in vuruşunda top ağlarla buluştu ancak gol faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Maç 1-1 biterken Erzurumspor'un 5 yıllık Süper Lig hasreti sona erdi.