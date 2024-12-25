Erzurumspor U16 Rize\'ye Liderlik İçin Gidiyor

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Teknik Patron Savaş Başçoban yönetimindeki Erzurumspor U16 Takımı, liderlik aşkıyla hafta sonu Rize deplasmanına çıkacak. Ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı olan Mavi-beyazlılar, şimdiden hedefe kilitlendi.

Dadaşlar Diyarını TFF U16 Gelişim Liginde temsil eden Erzurumspor FK, bu hafta zirve aşkıyla Karadeniz yollarına düşecek. Teknik Patron Savaş Başçoban yönetimindeki Mavi-beyazlılar, liderlik koltuğu Çaykur Rize'den almak için sahaya çıkacak. 8 takımlı ligde şu an 20 puanla üçüncü sırada bulunan Erzurumspor U16 Yaş Takımı, 22 puanlı Çaykur Rizespor'u dize getirerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Teknik Patron Savaş Başçoban yönetimindeki Dadaşların temsilcisi ligde şu ana kadar oynadığı maçlarda 6 galibiyet 2'de beraberlik aldı. Mavi-beyazlılar sadece bir kez yenilirken, 20 puan topladı. Erzurumspor U16 takımı attığı 26 golle ligin en golcü takımı olurken, kalesinde gördüğü 5 golle de en az gol yiyen ekip olarak dikkatleri üzerine çekti.

Teknik Patron Savaş Başçoban, "Bize destek veren Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen ve Kulüp Başkanımız Ahmet Dal'a teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımıza yeni yıl hediyesi olarak liderlik hediye etmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz" dedi. Çaykur Rizespor-Erzurumspor U16 Yaş ligi maçı 29 Aralık'ta saat 15: 00'da Rize'de oynanacak. - ERZURUM