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Erzurumspor'un Galibiyeti

Erzurumspor\'un Galibiyeti

Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti. Goller Mamba ve Mustafa Yumlu'dan geldi.

03.11.2024 18:25
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK evinde karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

35. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Giorbelidze'nin ortasında ceza sahası içinde Eren Tozlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nurullah'tan döndü. Pozisyonunda devamında Mamba'nın vuruşunda yine kaleci Nurullah meşin yuvarlağa müdahale etmeyi başardı. Hakem Çağdaş Altay topun tamamının kale çizgisini geçtiği uyarısı alarak beyaz noktayı gösterdi. 1-0

53. dakikada Teklic'in kullandığı serbest vuruşta Mustafa Yumlu altıpastan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kapluhan, Serdar Soydan

Erzurumspor FK: Ataberk, Yakup Kırtay, Roshi (Celal Hanalp dk. 74), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze, Crociata, Azubuike (Sefa Akgün dk. 75), Teklic (Furkan Özhan dk. 74), Eren Tozlu (Koray Kılınç dk. 85), Mamba (Tasev dk. 85)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Gökhan Akkan, Süleyman Koç, Özgür Sert,

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Uğur Adem Gezer, Batuhan, Alberk Koç, N'Koulou, Cassubie (Serkan Odabaşoğlu dk. 62), Çekdar Orhan (Doğancan Davas dk. 46), Assombalonga, Oktay Aydın (Lourenço dk. 88), Gradel (Yılmaz Ceylan dk. 62), Lovric (Traore dk. 46)

Yedekler: Veli Çetin, Mehmet Yeşil, Erkan Sasa, Veysel Sapan, Yakal Taylan

Teknik Sorumlu: Nurettin Şero

Goller: Mamba (dk. 35), Mustafa Yumlu (dk. 53) Erzurumspor FK

Sarı Kart: Çekdar Orhan, Doğancan Davas (Amed Sportif Faaliyetler Kulübü), Roshi, Furkan Özhan (Erzurumspor FK) - ERZURUM

Kaynak: İHA

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