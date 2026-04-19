Erzurumspor'un Kutlamaları Ertelendi
Erzurumspor'un Kutlamaları Ertelendi

19.04.2026 22:28
Erzurumspor, kutlamaları Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki olaylar nedeniyle erteledi.

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Erzurumspor FK, takımın, taraftarla yapacağı kutlamaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şampiyonluğun büyük emek, zorluk ve unutulmaz hikayeler barındırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Erzurumspor Futbol Kulübü olarak, her zaman ülkemizin değerlerine, toplumsal hassasiyetlere ve ortak acılarımıza karşı duyarlı olmayı öncelik kabul ettik. Bu doğrultuda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olaylar ile kulüp başkanımız Sayın Ahmet Dal'ın kıymetli annesinin vefatı nedeniyle, planlanan şampiyonluk kutlamalarımızı ileri bir tarihe ertelemiş bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, takımın iki günlük iznin ardından çarşamba günü Erzurum'da olacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Futbol, Spor, Son Dakika

