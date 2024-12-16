Erzurumspor'un Sakaryaspor ile İki Maçı - Son Dakika
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Erzurumspor'un Sakaryaspor ile İki Maçı

Erzurumspor\'un Sakaryaspor ile İki Maçı

Erzurumspor, Sakaryaspor ile hem ligde hem de kupada iki maç oynayacak. Crociata sakatlandı.

16.12.2024 10:41
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Erzurumspor FK, bu hafta hem Trendyol 1. Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Sakaryaspor ile Erzurum Kazımkarabekir Stadı'nda iki defa karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'de oynadığı 16 maçta aldığı 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 28 puan toplayan ve puan cetvelinde 4. sırada yer alan Erzurumspor FK'da, Sakaryaspor hazırlıkları başladı. 18 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da Kazımkarabekir Stadı'nda, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek olan mavi-beyazlı takım, üç gün sonra da 21 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da bu defa Trendyol 1. Lig 17. haftasında bir kez daha Erzurum'da Kazımkarabekir Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Bu arada Erzurumspor'da Giovanni Crociata'nın sakatlığı ile ilgili yapılan açıklamada, "Hafta içi yapılan antrenmanda talihsiz bir pozisyon sonucu sakatlanan oyuncumuz, Giovanni Crociata'nın yapılan MR tektik sonucunda sağ arka adele, hamstring kas grubu biceps femoris kası kısa başında total rüptür ve kanama tesbit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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