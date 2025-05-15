Erzurumspor'un Süper Lig Umudu Ertelendi - Son Dakika
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Erzurumspor'un Süper Lig Umudu Ertelendi

Erzurumspor\'un Süper Lig Umudu Ertelendi

Erzurumspor, Bandırmaspor'a 2-0 yenilerek Süper Lig hedefini bir yıl daha erteledi.

15.05.2025 18:47
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Türkiye TFF 1. Lig'i 6. sırada tamamlayarak Play-Off 1. Tur'a katılma hakkı elde eden Erzurumspor, Süper Lig mücadelesinde Bandırmaspor karşısına çıktı. Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla birlikte Mavi-Beyazlılar, Süper Lig hedefini bir yıl daha ertelemek zorunda kaldı.

Dadaşlar'ın Süper Lig Umudu Gelecek Sezona Kaldı

Karşılaşmaya her iki kulübün taraftarları büyük ilgi gösterirken, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da Erzurumspor'a destek olmak üzere tribündeki yerini aldı. Takımın yanında olmak için Bandırma'ya giden Rektör Hacımüftüoğlu, müsabakanın ardından yaptığı değerlendirmede duyduğu üzüntüyü dile getirdi ancak gelecek için umut dolu mesajlar verdi.

"Bu Takım, Bu Ruh Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor"

Maçın ardından açıklamada bulunan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurumspor'un sahadaki mücadelesine ve taraftarın desteğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bugün sahadan istediğimiz sonuçla ayrılamadık ancak Erzurumspor'un ortaya koyduğu mücadele ve taşıdığı inanç bizim için her şeyden kıymetlidir. Palandöken'in sert rüzgarını arkasına almış, Dadaş ruhunu yüreğinde taşıyan bu takım, her zaman en iyisini hak ediyor. Bu yenilgi bir son değil, tam aksine yeni bir başlangıç olacaktır. Gelecek sezon daha güçlü, daha kararlı ve daha umutlu bir Erzurumspor ile Süper Lig'e ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

Rektör Hacımüftüoğlu, Erzurumspor'un sadece bir futbol kulübü olmadığını, aynı zamanda şehrin birlik ve beraberlik sembolü olduğunu belirterek, "Bizler sevdamızı sonuçlara göre değil, aidiyet duygusuyla yaşarız. Dadaşlar her zaman dimdik ayakta durur ve yeniden ayağa kalkmasını bilir" sözleriyle duygularını ifade etti.

Süper Lig hayali bir sezon daha ertelenmiş olsa da Erzurumspor'a gönül veren binlerce taraftar gibi Atatürk Üniversitesi Ailesi de takıma olan desteğini sürdürmeye devam edeceğini bir kez daha göstermiş oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor'un Süper Lig Umudu Ertelendi - Son Dakika

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