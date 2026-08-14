Erzurumspor ve Amed Süper Lig\'de Çarpışacak

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, ligin ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda ligin bir diğer yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler ile dokuzuncu kez karşı karşıya gelecek.

Rekabette üstünlük Erzurumspor'da

İki ekip bugüne kadar lig ve kupa maçlarında toplam 8 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 4'ünü Erzurumspor FK kazanırken, Amed Sportif Faaliyetler sahadan 1 kez galibiyetle ayrıldı. Taraflar arasındaki 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu 8 maçta Erzurum temsilcisi rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Diyarbakır'da da Dadaşlar üstün

Rekabette Diyarbakır'da oynanan 4 karşılaşmada da üstün taraf Erzurumspor oldu. Mavi-beyazlı ekip deplasmandaki maçlarda 1 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, hiç mağlubiyet yaşamadı. Dadaşlar bu karşılaşmalarda 6 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

Erzurumspor üçüncü, Amed ilk kez Süper Lig'de

Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonuyla birlikte tarihinde üçüncü kez Süper Lig'de mücadele edecek. Amed Sportif Faaliyetler ise kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig heyecanı yaşayacak.

Düdük Halil Umut Meler'de

Karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mustafa Savranlar yapacak. Halil Umut Meler, bugüne kadar Erzurumspor FK'nın 6 maçında görev aldı. Mavi-beyazlı ekip bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.