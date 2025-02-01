Erzurumspor ve Kocaelispor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Erzurumspor ve Kocaelispor 1-1 Berabere Kaldı

Erzurumspor ve Kocaelispor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Appindangoye ve Akbaş'tan.

01.02.2025 15:57
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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

16. dakikada sağ taraftan serbest vuruşu kullanan Pedrinho'nun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Aaron Appindangoye, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 0-1

43. dakikada Erzurumspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Roshi'nin ortasında Eren Tozlu penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu top kaleci Gökhan'da kaldı.

60. dakikada Sefa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Mustafa Akbaş'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Suat Güz

Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Odise Roshi (Celal Hanalp dk. 73), Azubuike Okechukwu, Sefa Akgün, Guram Giorbelidze (Salih Sarıkaya dk. 73), Tonio Teklic (Furkan Özhan dk. 53), Eren Tozlu, Streli Mamba (Koray Kılınç dk. 46)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Gökhan Akkan, Yakup Kırtay, Özgür Sert, Toni Tasev, Cheikne Sylla,

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Yunus Emre Gedik (Muharrem Cinan dk. 80), Pedrinho (Ahmet Sagat dk. 81), Cihat Çelik (Mesut Can Tunalı dk.90), Tarkan Serbest (Josip Vukovic dk. 58), Samet Yalçın, Oğulcan Çağlayan (Onur Öztonga dk. 90), Ryan Mendes

Yedekler: Batuhan Şen, Mehmet Yılmaz, Furkan Gedik, Barış Alıcı, Markao

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Mustafa Akbaş (dk. 60) (Erzurumspor FK), Aaron Appindangoye (dk. 16) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Guram Giorbelidze, Sefa Akgün, Azubuike Okechukwu, Odise Roshi (Erzurumspor FK), Ahmet Sagat (Kocaelispor) - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor ve Kocaelispor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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