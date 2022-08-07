Hazırlık maçı: ES Elazığspor: 3 Artvin Hopaspor: 0 - Son Dakika
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Hazırlık maçı: ES Elazığspor: 3 Artvin Hopaspor: 0

07.08.2022 20:11
Hazırlık maçı: ES Elazığspor: 3 Artvin Hopaspor: 0

ES Elazığspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında TFF 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi.

ES Elazığspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında TFF 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi.

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Elazığspor, ilk hazırlık maçında Artvin Hopaspor'la karşılaştı. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Elazığspor, Feyzullah Şahin Güneş (2) ve Yiğitcan Erdoğan'ın kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Erzurum, Artvin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hazırlık maçı: ES Elazığspor: 3 Artvin Hopaspor: 0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazırlık maçı: ES Elazığspor: 3 Artvin Hopaspor: 0 - Son Dakika
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