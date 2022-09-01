TFF 3. Lig 1. Grupta yeni sezonda mücadele edecek olan Entegre Solar Elazığspor'da futbolcuların giyecekleri forma numaraları belli oldu. Sezonun ilk maçına pazar günü çıkacak olan bordo-beyazlılarda şehrin plaka kodu olan 23'ü bu sezon Elazığlı ön libero Ahmet Ertuğrul Öztürk taşıyacak. Kaptan Mesut Saray yeni sezonda 10 numaralı formayı tercih ederken, kaleci Hakan Canbazoğlu 26 numaralı formayla sahada olacak.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ertuğrul Öztürk, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › ES Elazığspor'da forma numaraları belli oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.