ES Elazığspor'da forma numaraları belli oldu - Son Dakika
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ES Elazığspor'da forma numaraları belli oldu

01.09.2022 14:37
ES Elazığspor'da forma numaraları belli oldu

ES Elazığsporlu futbolcuların 2022-2023 sezonunda giyecekleri forma numaraları belli oldu.

ES Elazığsporlu futbolcuların 2022-2023 sezonunda giyecekleri forma numaraları belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grupta yeni sezonda mücadele edecek olan Entegre Solar Elazığspor'da futbolcuların giyecekleri forma numaraları belli oldu. Sezonun ilk maçına pazar günü çıkacak olan bordo-beyazlılarda şehrin plaka kodu olan 23'ü bu sezon Elazığlı ön libero Ahmet Ertuğrul Öztürk taşıyacak. Kaptan Mesut Saray yeni sezonda 10 numaralı formayı tercih ederken, kaleci Hakan Canbazoğlu 26 numaralı formayla sahada olacak.

Elazığsporlu futbolcular ve giyecekleri forma numaraları şöyle

"Yiğit Kafkasyalı (1), Hakan Canbazoğlu (26), Ali Can (78), İbrahim Akdaş (99), Recep Yurdakul (3), Ali Osman Döner (4), Yiğitcan Erdoğan (5), Hasan Ekici (6), Hakkı İsmet Şimşek (7), Cafer Tosun (8), Mesut Saray (10), Salih Polatdemir (11), Fırat Ergün (14), Abdullah İçen (17), Feyzullah Şahin Güneş (19), Selim Enes Özeren (20), Eray Berk Şimşek (22), Ahmet Ertuğrul Öztürk (23), Zeki Korkmaz (24), Yağızcan Erdem (33), Ömer Faruk Sezgin (34), Yüksel Kayaalp (35), Emre Akgün (39), İzzet Topatar (52), M. Ensar Çavuşoğlu (53), Emre Yıldız (57), Cihan Canpolat (67), İbrahim İşler (72), Ahmet Ormanoğlu (80)." - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ertuğrul Öztürk, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ES Elazığspor'da forma numaraları belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ES Elazığspor'da forma numaraları belli oldu - Son Dakika
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