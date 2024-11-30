Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Esen Metalspor, bu hafta oynayacağı Döğerspor maçını kayıpsız geçmek istiyor.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren ve ilk 5 hafta sonrasında zirvede bulunan Esen Metalspor, yarın oynayacağı Döğerspor maçını galibiyetle noktalamak istiyor. Hazırlıklarını galibiyet üzerine yapan Esen Metalspor, Argıncık 2 Nolu Saha'da oynanacak maçta etkili futbol neticesinde rakibini mağlup etmeyi amaçlıyor.
Esen Metalspor, ilk 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlikle 13 puan toplarken, rakibi Döğerspor ise 5 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet ile 7 puan toplayabildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Esen Metalspor, Döğerspor'u Yenmeyi Hedefliyor - Son Dakika
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