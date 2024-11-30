Esen Metalspor, Döğerspor'u Yenmeyi Hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Esen Metalspor, Döğerspor'u Yenmeyi Hedefliyor

Esen Metalspor, Döğerspor\'u Yenmeyi Hedefliyor

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Esen Metalspor, Döğerspor maçında galibiyet peşinde.

30.11.2024 09:10
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Esen Metalspor, bu hafta oynayacağı Döğerspor maçını kayıpsız geçmek istiyor.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren ve ilk 5 hafta sonrasında zirvede bulunan Esen Metalspor, yarın oynayacağı Döğerspor maçını galibiyetle noktalamak istiyor. Hazırlıklarını galibiyet üzerine yapan Esen Metalspor, Argıncık 2 Nolu Saha'da oynanacak maçta etkili futbol neticesinde rakibini mağlup etmeyi amaçlıyor.

Esen Metalspor, ilk 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlikle 13 puan toplarken, rakibi Döğerspor ise 5 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet ile 7 puan toplayabildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3-sayfa, kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

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