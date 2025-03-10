Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off turu 3.hafta maçında Özvatanspor ile Esen Metalspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçı Esen Metalspor 4-1 kazandı.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Hacı Güverti, Burhan Başpınar, Muharrem Karaca
Özvatanspor: Ali Birol, Talha Çoban, Sedat Sönmez, Halil Yönlü (Dk.67 Kerem Yıldırım), Erdem Demir, Mücahit Mehmet, Murat Kıraç, Şahin Çavuş, Hüseyin Can Uçar, Mevlüt Metin, Resul Yıldırım
Esen Metalspor: Mustafa Umut Mete, Batuhan Şimşek (Dk.46 Dursun Erdem Yıldız) (Dk.70 Selim Yağmur), Faruk Demir, Cüneyt Turgut, Yusuf Aydoğdu, Selim Başev, Ömercan Korkmaz, Mehmet Ali Kılınç (Burak Dursun), Turgay Aydoğdu, Hakan Bahran, Süleyman Yasa
Goller: Resul Yıldırım Dk.29 (Özvatanspor) Ömercan Korkmaz Dk.19, Süleyman Yasa Dk.56, 64 ve 90 (Esen Metalspor)
Kırmızı kartlar: Emrah Çıtak (Antrenör) Dk.56, Resul Yıldırım Dk.90 (Özvatanspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Esen Metalspor, Özvatanspor'u 4-1 Yendi - Son Dakika
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