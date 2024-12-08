Esendemir: 'Taktiklerimiz sahada başarıyla uygulandı'

Spor

- Evrim Esendemir: "Maç önü konuşmalarımız sahada tamamen vücut buldu"

İSTANBUL - Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, 3-0 kazandıkları Sakaryaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, hafta boyunca bu maça çok iyi hazırlandıklarını ve tüm konuşmaların tamamen sahaya yansıdığını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrası Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Esendemir, "Sakaryaspor'un her ne kadar önemli eksikleri olsa da başlangıç 11'inin, özellikle son haftalardaki performanslarının ligdeki konumunu yansıtmadığını biliyorduk. Bu ciddiyet ve konsantrasyonla hazırlandık. Oyundaki önceliğimizde ofansif ve defansif anlamda bir denge oluşturmaktı. Sabırlı bir oyunla 0-0'ı iyi oynamamız gerekiyordu. 1-0'dan sonra da önce skoru korumak sonra da bulabilirsek skor avantajını biraz daha lehimize çevirip maçı tamamen kendimize döndürmek istiyorduk. Devreye girerken bulduğumuz 2. ve 3. gol bu anlamda bize oldukça faydalı oldu. Tüm maç önü konuşmalar sahada tamamen vücut buldu. Tüm takımımızı tebrik ediyoruz. Tüm arkadaşların emeklerine, ayaklarına sağlık. Bu maçtan gerekli çıkarımları yaparak önümüzdeki Şanlıurfa müsabakasına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.