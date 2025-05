Esenler'de 19 Mayıs Gençlik Koşusu'nda Şampiyonlar Belli Oldu

- Esenler'de 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Koşusu'nda şampiyonlar belli oldu

Esenler'de 2. kez Gençlik Koşusu düzenlendi

İSTANBUL - Esenler Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl 2. kez Gençlik Koşusu'na ev sahipliği yaptı. Koşu, Esenler Dörtyol Meydanı'ndan başlayıp, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde sona erdi.

Esenler Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, bu yıl 2. kez Gençlik Koşusu düzenledi. Etkinlikte Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Emrullah Erkuş, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Yarışma öncesi konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Yarın Türkiye için önemli ve anlamlı bir gün, 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı. Gençler için armağan edilen ve gençlerin Türkiye yüzyılındaki emeklerinin, alın terlerinin gayretlerinin her bir sokağında her bir caddesinde her bir şehrinde hissedeceği anlamlı bir gün" diye konuştu.

Katılımcılarda Ece Aslan, "Bu koşuya sağlık için katıldım. İlk defa katılıyorum. Heyecanlı ve enerjiğim. Koşunun sonucunu bekliyorum. Hak eden kazansın diyorum" dedi.

Dereceye giren iki sporcuya madalya, kupa ve para ödülü taktim edildi

Yarışmada erkekler kategorisinde Abdullah Tuğluk, kadınlar kategorisinde ise Tuğba Yenigün birinciliği elde etti. Her iki sporcuya madalya, kupa ve para ödülü verildi. Koşu sonrası duygularını paylaşan Abdullah Tuğluk, "Milli sporcuyum, atletizm branşı ile ilgilenmekteyim. Eseneler Gençlik Koşusu'nu kazandım. Haftaya Belçika da yapılacak 3 bin metre engelli branşında yarışacağım. Ondan önce benim için iyi bir antrenman oldu. Kazandım ve mutluyum, hava yağışlıydı ama organizasyon muhteşemdi" şeklinde konuştu.

Tuğba Yenigün de, şampiyon olduğu için mutluluğunu dile getirerek, "Ben ilk defa katılıyorum. Atmosfer çok güzeldi, Esenler Belediyesi'ne bu etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.