Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Sabri Öğe, Mehmet Sıraç Akpınar
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Metehan Mert, Nzaba, Mücahit Albayrak, Laine, Jack (Dk. 82 Sefa Narin), Mor Faye (Dk. 88 Sakıb Aytaç), Alper Karaman (Dk. 88 Silva), Pinchi (Dk. 82 İdris Furat), Catakovic (Dk. 64 Fernandes)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Halil Can Ayan (Dk. 46 Orhan Nahırcı), Erkam Develi, Camara, Abazaj (Dk. 46 Oğuzhan Ayaydın), Ali Dere (Dk. 46 Süleyman Luş), Traore (Dk. 75 Dembele), Biram Diouf
Goller: Dk. 10 Diouf, Dk. 90 Oğuzhan Ayaydın (Ankara Keçiörengücü), Dk. 25 Mor Faye, Dk. 39 Ali Dere (Kendi kalesine) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Ali Dere, Dk. 73 Camara, Dk. 90 Oğuzhan Ayaydın (Ankara Keçiörengücü), Dk. 54 Mor Faye, Dk. 55 Nzaba, Dk. 86 Ekrem Kılıçarslan (Esenler Erokspor)
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü, 2-2 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü Maçı 2-2 Beraberlik - Son Dakika
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