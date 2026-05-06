Esenler Erokspor\'da Teknik Direktör Krizi

TRENDYOL 1'inci Lig'de sezonu 3'üncü sırada bitirerek doğrudan play-off finaline yükselen Esenler Erokspor'da teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.

1'inci Lig'in son 2 haftasında Sarıyespor'a yenilip, sahasında Pendikspor ile berabere kalan Esenler Erokspor, 74 puan ve averajla sezonu üçüncü sırada bitirdi. Doğrudan Süper Lig'e yükselme şansını averajla kaçıran yeşil-sarılı ekipte teknik direktör Osman Özköylü'nün sözleşmesi ile karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Esenler Erokspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma sağlanarak sona erdirmiştir. Sayın Osman Özköylü ve teknik ekibine, kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.