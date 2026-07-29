Esenler Erokspor'da tüm planlar, yarım kalan şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek üzerine kurulu - Son Dakika
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Esenler Erokspor'da tüm planlar, yarım kalan şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek üzerine kurulu

Esenler Erokspor\'da tüm planlar, yarım kalan şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek üzerine kurulu
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- Teknik direktör Mustafa Gürsel: "Geçen sezon gerçekleştiremediğimiz şampiyonluk hedefini bu sezon başarmak için ne gerekiyorsa yapacağız" Yeni transfer Yusuf Erdoğan: "Tecrübemle bu sene yarım kalmış işi tamamlamak üzere buradayım"

Geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off finalinde Arca Çorum FK'ye yenilen Esenler Erokspor'da tüm planlar, yarım kalan şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek üzerine kuruldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Esenler Erokspor, kadrosuna kattığı yeni oyuncularla şampiyonluk parolasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Mustafa Gürsel, bu sezon çalışmalarını geçen yıldan çıkardıkları dersler doğrultusunda sürdürdüklerini söyledi.

Geçen sezondan gerekli dersleri çıkardıklarını belirten Gürsel, "Yeni bir sayfa, yeni bir sezon. Geçen sezon gerçekleştiremediğimiz şampiyonluk hedefini bu sezon başarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. " dedi.

Gürsel, sözleşmesi biten oyuncularla yola devam etmediklerini, bunların yerine takviyeler yaptıklarını dile getirerek, "Eksiklerimiz var. Bunları en kısa sürede bulmak istiyoruz fakat hemen olmuyor. Her takımımın, bizim de istediğimiz kampın ilk gününde oyucularının tamamıyla çalışmak. Şartları en iyi hale getirip çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Eksikleri tamamlayıp tam kadro olarak hedefleri doğrultusunda çalışacaklarını anlatan Gürsel, "Tecrübeli iyi oyuncularla çalışmak güzel. Genç oyuncuların da tecrübeli oyunculardan kazanacağı çok şeyler var. Şu anda her şey gayet güzel gidiyor. Güzel bir harmanlama var takımda. Bu çalışma ortamını, bu birlikteliği sahaya yansıtmak istiyoruz. İnşallah ilk haftadan itibaren puanlar olarak bu bize geri döner." ifadesini kullandı.

Yusuf Erdoğan: "İyi başlayıp iyi bitireceğiz"

Yeni transfer Yusuf Erdoğan da Esenler Erokspor'un geçen senenin en iyi takımı olduğunu düşündüğünü belirterek, "Geçen sezon küçük ayrıntılar nedeniyle hedefimize ulaşamadılar. Tecrübemle bu sene yarım kalmış işi tamamlamak üzere buradayım." dedi.

Çorum FK'den Esenler Erokspor'a geliş sürecini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aslında Çorum'da büyük planlarımız, büyük hedeflerimiz vardı. Onun için gitmiştim oraya. Şampiyon olduktan sonraki Çorum ile ilk gittiğim Çorum arasında çok büyük fark var. Bu konuda mütevazi olmak istemiyorum. Büyük emek verdik. Yapılanmasında biraz da olsa emeğim olduğunu düşünüyorum. Çok büyük hedeflerim vardı ama profesyonel dünyada bazen böyle şeyler olabiliyor. Burada kulüple, hocayla, başkanla görüştüğümde güzel işler yapılabileceğine inandığım için buraya geldim. Burası manevi açıdan da özel bir kulüp. Esenler Erokspor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da oynadığı bir kulüp. Ben de Yusuf Erdoğan olarak güzel bir sezon olacağına inanıyorum. İnşallah Süper Lig'e çıktıktan sonra da bu kulüpte devamını getirmek istiyorum."

Ligdeki tüm takımların iddialı olduğuna işaret ederek, "Süper Lig'e baktığın zaman şampiyonluk yarışı belki 3-4 kulüp arasında oluyor ama bu ligde geçen sene baktığımızda ikinci lige düşen takımlar bile şampiyonluk parolasıyla takım kuruyorlar. Burada kulüplerin en büyük avantajı ve dezavantajının, iyi bir kulüp, iyi bir takım olduktan sonra en büyük rakibin kendisi olduğunu düşünüyorum çünkü bakıldığında herkes herkesi yenebilecek güçte oluyor. Biz iyi bir takım olduktan sonra diğer takımların ne yaptıkları bizi çok ilgilendirmeyecek. Biz iyi başlayıp iyi bitireceğiz. Arkamızdan gelenlere de bakacağız artık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Gürsel, Yusuf Erdoğan, Esenler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Esenler Erokspor'da tüm planlar, yarım kalan şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek üzerine kurulu - Son Dakika

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