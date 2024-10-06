Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Batuhan Kolak, Cem Özbay, Ramazan Ufuk Avdaş
Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Murat Uçar, Mehmet Yeşil (Dk. 65 Uğur Adem Gezer), N'Koulou (Dk. 46 Oktay Aydın), Ömer Bayram, Cassubie, Lourenço, Sinan Kurt (Dk. 46 Çekdar Orhan), Traore, Gradel, Assombalonga (Dk. 71 Lovriç)
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak (Dk. 63 Oğuz Ceylan), Metehan Mert, Nzaba, Mücahit Albayrak, Jack (Dk. 73 Ertuğrul İdris Furat), Laine (Dk. 83 Sefa Narin), Faye, Alper Karaman, Pinchi (Dk. 63 Fernandes), Catakovic (Dk. 73 Silva)
Goller: Dk. 21 Nurullah Aslan (Kendi kalesine), Dk. 36 (Penaltıdan), Dk. 52 (Penaltıdan), Dk. 58 Catakovic (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Metehan Mert, Dk. 45 Furkan Orak, Dk. 60 Laine, DK. 79 Oğuz Ceylan (Esenler Erokspor), Dk. 51 Gradel, Dk. 51 Ömer Bayram (Amed Sportif Faaliyetler)
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Antalya'da oynanan müsabakada Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Esenler Erokspor'dan Amed'e Farklı Zafer - Son Dakika
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