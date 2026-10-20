Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nda yarın Craiova'yı ağırlayacak

Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nda yarın Craiova'yı ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 3. haftada yarın Romanya'nın SCM Universitatea Craiova takımını konuk edecek. Akatlar'da saat 19.00'da başlayacak maç öncesi Erokspor ilk iki maçını kazandı, Craiova ise ikisinden de yenilgiyle ayrıldı.
Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta maçında yarın Romanya temsilcisi SCM Universitatea Craiova'yı konuk edecek.
Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Esenler Erokspor, grubunda oynadığı ilk iki maçı kazanmayı başardı.
SCM Universitatea Craiova ise çıktığı iki müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.
Kaynak: AA
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