Esenler Erokspor, Finalde İlk Maçı Kazandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Esenler Erokspor, sahasında MKE Ankaragücü İkon Menkul'ü 89-81 mağlup etti.

Bu sonuçla Esenler Erokspor, seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşan takımın Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 16 Mayıs Cuma günü İstanbul'da oynanacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmaya etkili başlayan MKE Ankaragücü İkon Menkul, ilk periyodu 23-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Esenler Erokspor, soyunma odasına 42-38 üstün gitti.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Esenler Erokspor, üçüncü periyodunu 71-60 önde geçtiği müsabakadan 89-81 galip ayrıldı.

İstanbul temsilcisinde Jordon Crawford, kaydettiği 33 sayıyla galibiyette başrol oynadı.