Esenler Erokspor: İkinci yarıda mucizevi geri dönüş - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Esenler Erokspor: İkinci yarıda mucizevi geri dönüş

Erokspor, Çorum FK ile 2-2 berabere kalırken, ikinci yarıda sergilenen mücadeleye dikkat çekildi.

24.11.2024 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Çorum FK karşısında müsabakaya kötü başladıklarını ancak ikinci yarıda tek kale oynayarak, inanılmaz bir mücadele örneği sergilediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı maçta son dakikada bulduğu golle Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak açıklamalarda bulundu. Sözlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak başlayan Altıparmak ardından müsabakaya ilişkin konuştu. Altıparmak, "Maça aslında kötü başladık. Son haftaların en zevkli maçlarından biri oldu. Maça zaten 1-0 mağlup başladık. İlk uzun topta gol yedik. Oyun sistemimiz pasa dayalı, mümkün oldukça futbol oynamaya çalışan bir ekibiz. İlk golden sonra demoralize olduk, tam onu toparlarken 2. golü yedik. Çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Özellikle ilk yarıda çok fazla pozisyon üretemedik. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri yaparak başladık ve kendi oyunumuzu oynamaya başladık. İkinci yarı neredeyse tek kale oynandı. İkinci yarı inanılmaz pozisyonlarımız var. Netice itibariyle maç 2-2 berabere bitti. Oyuncularımı kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. Maçın son 15-20 dakikasını müthiş oynadık. Çok hak ettiğimiz bir oyundu. Özellikle 2. yarıda oynadığımız oyunla mağlubiyet hak etmedik. Çorum'u da kutluyorum. Çok mücadele ettiler, bundan sonraki maçlarında onlara başarılar diliyorum. Biz de önümüze bakacağız artık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mehmet Altıparmak, Basın Toplantısı, Yerel Haberler, Politika, Esenler, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Esenler Erokspor: İkinci yarıda mucizevi geri dönüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:53 10 ilimizde eğitime kar engeli 10 ilimizde eğitime kar engeli
12:18 Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok
13:32 Tottenham, Galatasaray’ın istediği Heung-min Son için kararını verdi Tottenham, Galatasaray'ın istediği Heung-min Son için kararını verdi
13:21 Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık
13:20 AK Parti Yüreğir Kongresi’nde Soykırım Mesajı AK Parti Yüreğir Kongresi'nde Soykırım Mesajı
12:57 İstanbul’da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü İstanbul'da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü
12:46 Toplu ulaşımda yeni zorunluluk başlıyor Toplu ulaşımda yeni zorunluluk başlıyor
12:34 NATO’dan Trump hamlesi: Rutte ABD’ye gitti NATO'dan Trump hamlesi: Rutte ABD'ye gitti
12:29 Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar
12:21 Danla Bilic YouTube’u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok Danla Bilic YouTube'u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 20:07:56. #1.13#
SON DAKİKA: Esenler Erokspor: İkinci yarıda mucizevi geri dönüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.