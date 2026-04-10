Esenler Erokspor ile Amedspor Süper Lig\'e çıkmak için kapıştı! İşte sonuç

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 08:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1. Lig'in 34. hafta maçında Esenler Erokspor ile Amed SK 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında zirve mücadelesi veren Esenler Erokspor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İLK GOL EROKSPOR’DAN GELDİ

Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip öne geçen taraf oldu. 23. dakikada Ryan Jack’in kaydettiği golle Erokspor 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.

DİAGNE SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda baskısını artıran Amed SK, aradığı golü 51. dakikada Mbaye Diagne ile buldu. Bu golle skor eşitlenirken kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı.

PUANLAR PAYLAŞILDI, YARIŞ KIZIŞTI

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 67’ye yükseltirken, Amed SK 71 puana ulaştı. Zirve yarışında iki takım da önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Esenler Erokspor bir sonraki haftada Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Amed SK ise sahasında Ümraniyespor’u ağırlayacak.

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 09:05:03. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.