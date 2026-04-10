Esenler Erokspor ile Amedspor Süper Lig\'e çıkmak için kapıştı! İşte sonuç

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında zirve mücadelesi veren Esenler Erokspor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip öne geçen taraf oldu. 23. dakikada Ryan Jack’in kaydettiği golle Erokspor 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.
İkinci yarıda baskısını artıran Amed SK, aradığı golü 51. dakikada Mbaye Diagne ile buldu. Bu golle skor eşitlenirken kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı.
Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 67’ye yükseltirken, Amed SK 71 puana ulaştı. Zirve yarışında iki takım da önemli bir fırsatı değerlendiremedi.
Esenler Erokspor bir sonraki haftada Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Amed SK ise sahasında Ümraniyespor’u ağırlayacak.
