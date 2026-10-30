Esenler Erokspor, Keçiörengücü\'nü 3-2 yendi; Hikmet Karaman oyuncularını kutladı

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Ankara Keçiörengücü karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, "1-0'dan geri dönerek skoru 3-2'e getirdik. Oyuncularımızı kutluyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Esenler Erokspor, sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın ilk 10 dakikasında hatalar yaptıklarını ancak sonrasında oyunun kontrolünü ele aldıklarını söyledi.

Geçen haftaki karşılaşmada 2-0 öne geçmelerine rağmen sahadan istemedikleri bir skorla ayrıldıklarını hatırlatan Karaman, "Maç öncesinde oyuncularımın biraz tedirgin olduğunu gördüm. İlk 10 dakikada zaman zaman bariz hatalar yaptık. Ancak bu bölümün ardından çok iyi bir oyun sergiledik. Gol pozisyonları ürettik, topa sahip olduk ve rakip alanda etkili olduk. Buna rağmen golü biz yedik ve ilk yarıya 1-0 mağlup girdik. Aslında oyuna baktığımızda devre arasına 3-1 önde girmemiz gerekiyordu. Pozisyona girmek çok önemli ancak bunu skora da yansıtmamız gerekiyor. 1-0'dan geri dönerek skoru 3-2'e getirdik" ifadelerini kullandı.

"Hayrullah takıma yüzde 100'ün üzerinde katkı sağladı"

Oyuncu değişikliklerinin galibiyette önemli rol oynadığını belirten Karaman, "Furkan'ı oyundan alıp Hayrullah'ı oyuna soktuk. Oyuna sonradan giren oyuncuların takıma katkısı çok önemli. Hayrullah, takımımıza yüzde 100'ün üzerinde katkı sağladı. Sonrasında kornerden yediğimiz gol ve Kubilay'ın sakatlanarak oyundan çıkması bizim adımıza şanssızlıktı. Ancak 3-2'den sonra da pozisyonlara girerek maçı bitirmesini bildik. Oyuncularımızı kutluyorum" diye konuştu.

"Futbol taraftarsız olmuyor"

Taraftarların karşılaşmaya gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Taraftarlarımız bugün ilk defa büyük bir coşkuyla tribünlere geldiler. Genç arkadaşlarımıza ve taraftar grubumuza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bizi izlemeye gelenlerin sayısı daha da artar. 1. Lig'in havasını değiştirmek gerekiyor. Çok iyi takımlar ve teknik direktörler var. Hem maçlara gelen taraftar sayısını artırmak hem de oyuncuların motivasyonunu yükseltmek gerekiyor. Çünkü futbol taraftarsız olmuyor" şeklinde konuştu.

VAR ve hakem değerlendirmesi

Geçtiğimiz hafta hakem kararları ve VAR uygulamalarıyla ilgili yaptığı açıklamalara da değinen Karaman, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tedbirsiz olarak sevk edildiğini ancak ceza almadığını belirterek teşekkür etti. Orta hakemlerin hata yapabileceğini ifade eden Karaman, VAR hakemlerinin ise daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Karaman, "Orta hakemler hata yapabilir, bu işte hatasız olmak mümkün değil. Ancak VAR'daki arkadaşların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Geçen hafta maç verilmemiş galiba, buna üzüldüm. Orada yaptığım açıklamalar aslında VAR ile ilgiliydi. Hakem kötü niyetli olsaydı, attığımız gol öncesinde lehimize bir faul kararı verilmişti. Oyuncumuz bu faulü kullanarak golü atmıştı. Hakem tutarsız biri olsaydı, top hareket etti diyerek pozisyonu tekrarlatabilirdi. Hakem arkadaşlarımız genç, gelsinler hata yapsınlar. Ancak VAR'daki ve yardımcı hakemlerin bu genç arkadaşlara destek olması gerekiyor. Biz birbirimize yardımcı olursak hem futbolu hem de oyuncuları geliştirebiliriz. Güven meselesi çok önemli. Bu güven ortadan kalktığında işler başka bir noktaya dönüşüyor" dedi.

Karşılaşmada verilen bir taç atışı kararını da değerlendiren Karaman, "Taç atışı kararı bize verilmişti ve devamında gelişen pozisyon gol olmuştu. Ancak söz konusu taç atışı aslında bizim lehimize olmalıydı" açıklamasında bulundu.