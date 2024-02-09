Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Konyaspor-Esenler Erokspor maçı - Son Dakika
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Konyaspor-Esenler Erokspor maçı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi\'nde Konyaspor-Esenler Erokspor maçı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Konyaspor-Esenler Erokspor arasındaki maçı Esenler Erokspor 78-66 kazandı. Esenler Erokspor bu galibiyetle ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, Konyaspor ise 14. yenilgisini aldı.

09.02.2024 20:53
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftası bugün oynanan tek maçla başladı.

Haftanın açılış maçında Konyaspor- Esenler Erokspor'u konuk etti. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 43-33 önde kapatan konuk ekip maçı da 78-66 kazandı.

Esenler Erokspor bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, Konyaspor 14. yenilgisini aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Konyaspor-Esenler Erokspor maçı - Son Dakika


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