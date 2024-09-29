Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Yiğit Arslan, Kadir Beyaz, Kadir Akıllı
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Metehan Mert, Nzaba (Dk. 71 Sakıb Aytaç), Mucahit Albayrak, Jack (Dk. 71 Jair), Laine, Faye (Dk. 66 Fernandes), Alper Karaman, Pinchi (Dk. 84 Eşref Korkmazoğlu), Catakovic (Dk. 71 İdris Furat)
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Dk. 46 Samet Asatekin), Berkay Sülüngöz, Welinton (Dk. 46 Tarık Tekdal), Murat Akça (Dk. 27 Topalli), Gökcan Kaya, Hasan Kılıç (Dk. 46 Bekir Karadeniz), İbrahim Akdağ (Dk. 80 Enes Keskin), Mesut Özdemir, Eze, Lima
Goller: Dk. 13 ve 23 Catakovic, Dk. 77 İdris Furat, Dk. 84 Jair (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Lima, Dk. 69 Bekir Karadeniz (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 35 Laine, Dk. 45 Faye (Esenler Erokspor)
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Esenler Erokspor, Pendikspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?