Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor: 1-1 - Son Dakika
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Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor: 1-1

Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor, Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller 12'de ve 18'de.

02.11.2024 18:19
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Catakovic'in pasında topla buluşan Mame Faye, ceza sahası içi sağından arka direğe yaptığı ortada Oscar Pinchi topu filelere gönderdi. 1-0

18. dakikada Malle sol kanatta rakibinden sıyrılarak ceza sahasına ortaladı. Kayode'nin ön direkte vuruşunda kaleci Ekrem topu çıkarırken, dönen topu takip eden Kayode dar açıdan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Mavi, Ramazan Ufuk Avdaş

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Francis Nzaba, Metehan Mert, Mücahit Albayrak, Ryan Jack, Janne-Pekka Laine (Junior Fernandes dk. 78), Mame Faye, Alper Karaman (Jair Tavares Silva dk. 71), Oscar Pinchi (İdris Furat dk. 71), Hamza Catakovic

Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Sakıb Aytaç, Oğuz Ceylan, Tugay Kacar, Altar Han Hidayetoğlu, Sefa Narin

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Şanlıurfaspor: Abdülkadir Sünger, Burak Çamoğlu, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Urie-Michel Mboula, Nafican Yardımcı (Mehmet Coşkun dk. 58), Hasan Hüseyin Acar (Fatih Eren dk. 74), Petteri Forsell (Atakan Aybastı dk. 58), Amar Begic, Aly Malle, Olarenwaju Kayode (Ahmet Gökbayrak dk. 88)

Yedekler: Erzhan Tokotaev, Efe Arda Koyuncu, Furkan Şamil Çetin, Reagy Ofosu, Stefan Ashkovski, Salih Şen

Teknik Sorumlu: Oğuzhan Türk

Goller: Oscar Pinchi (dk. 12) (Esenler Erokspor), Kayode (dk. 18) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Aly Malle, Burak Çamoğlu, Amar Begic, Hasan Hüseyin Acar (Şanlurfaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor: 1-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor: 1-1 - Son Dakika
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