Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Catakovic'in pasında topla buluşan Mame Faye, ceza sahası içi sağından arka direğe yaptığı ortada Oscar Pinchi topu filelere gönderdi. 1-0
18. dakikada Malle sol kanatta rakibinden sıyrılarak ceza sahasına ortaladı. Kayode'nin ön direkte vuruşunda kaleci Ekrem topu çıkarırken, dönen topu takip eden Kayode dar açıdan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Mavi, Ramazan Ufuk Avdaş
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Francis Nzaba, Metehan Mert, Mücahit Albayrak, Ryan Jack, Janne-Pekka Laine (Junior Fernandes dk. 78), Mame Faye, Alper Karaman (Jair Tavares Silva dk. 71), Oscar Pinchi (İdris Furat dk. 71), Hamza Catakovic
Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Sakıb Aytaç, Oğuz Ceylan, Tugay Kacar, Altar Han Hidayetoğlu, Sefa Narin
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Şanlıurfaspor: Abdülkadir Sünger, Burak Çamoğlu, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Urie-Michel Mboula, Nafican Yardımcı (Mehmet Coşkun dk. 58), Hasan Hüseyin Acar (Fatih Eren dk. 74), Petteri Forsell (Atakan Aybastı dk. 58), Amar Begic, Aly Malle, Olarenwaju Kayode (Ahmet Gökbayrak dk. 88)
Yedekler: Erzhan Tokotaev, Efe Arda Koyuncu, Furkan Şamil Çetin, Reagy Ofosu, Stefan Ashkovski, Salih Şen
Teknik Sorumlu: Oğuzhan Türk
Goller: Oscar Pinchi (dk. 12) (Esenler Erokspor), Kayode (dk. 18) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Aly Malle, Burak Çamoğlu, Amar Begic, Hasan Hüseyin Acar (Şanlurfaspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor: 1-1 - Son Dakika
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