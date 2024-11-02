Esenler Erokspor: Şanlıurfaspor ile 1-1 Beraberlik

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ESENLER Erokspor, 1'inci Lig'in 11'inci haftasında sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.

1'inci Lig'in 11'inci haftasında Esenler Erokspor, evinde Şanlıurfaspor'u konuk etti. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Erdem Mertoğlu düdük çaldı. Erdem Mertoğlu'nun yardımcılıklarını ise Kemal Mavi ile Ramazan Ufuk Avdaş üstlendi. Ev sahibi Erokspor'da Oscar Pinchi takımını 12'nci dakika öne geçirirken, konuk ekipte Kayode 18'inci dakikada attığı gol ile maçın skorunu belirledi ve maç 1-1 sona erdi.

Esenler Erokspor 12'nci haftada Ankaragücü'ne konuk olacak. Şanlıurfaspor ise 12'nci hafta evinde başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk edecek.